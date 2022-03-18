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Бизнес

ВТБ: россияне оплачивают картами "Мир" треть своих покупок

05 апреля 2022 12:48  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ: россияне оплачивают картами "Мир" треть своих покупок. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, доля карт "Мир" в POS-обороте по картам ВТБ в марте достигла 34%, увеличившись на 11 п.п. год к году. Чаще всего клиенты банка расплачиваются картой в супермаркетах, магазинах одежды и товаров для дома.

По итогам марта клиенты ВТБ оплатили картами "Мир" и кобейджинговыми картами "Мир - Maestro" покупки в торговых точках на 83 млрд рублей. Это на 73% больше, чем годом ранее. В результате доля национальных платежных карт в POS-обороте по картам банка выросла за года с 23% до 34%. В отдельные дни марта этого года доля покупок по картам "Мир" в магазинах достигала 45%.

В целом по итогам первого квартала POS-оборот по национальным картам ВТБ увеличился в 1,6 раза и составил 210 млрд рублей. Их доля в общем объеме трат в магазинах выросла с 23% до 30%.

Чаще всего клиенты банка оплачивают картами "Мир" покупки в супермаркетах: на них в марте пришлось 36% от оборота по ним. Еще 13% средств держатели этих карт тратили в строительных магазинах и в магазинах товаров для дома. На третьем месте – покупка одежды и обуви (6%), а также транзакции в кафе и ресторанах (5%) и аптеках (4%).

"Спрос на карты "Мир", который мы фиксировали в марте, положительно отразился на оборотах по ним. В общем объеме всех операций по картам, включая транзакции в магазинах, переводы и операции в банкоматах, их доля в марте достигла 25%. Таким образом, клиенты не просто оформили себе "Мир" как актуальную альтернативу картам других платежных систем, но и активно ей пользуются – расплачиваются в магазинах и онлайн, переводят деньги, пользуются банкоматами. По нашим прогнозам, спрос на национальные карты будет расти и дальше, в том числе благодаря запуску новых государственных программ в сфере туризма, техническим партнером которых выступает платежная система "Мир", социальной поддержке населения и льготным выплатам", - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ реализует программы поддержки клиентов, получающих государственные выплаты на карту "Мир". Клиентам, которые получают на нее любые детские федеральные пособия, в том числе новое пособие на ребенка от 8 до 16 лет, банк дополнительно начисляет по 2 тыс. рублей к первому зачислению и оформляет бесплатное онкострахование для всех несовершеннолетних детей в семье. Банк также помогает детям, отправляющимся в летние оздоровительные лагеря. Если родители оплатят путевку картой "Мир" ВТБ и государственный кешбэк будет зачислен на эту карту, банк бесплатно автоматически застрахует здоровье ребенка на случай травм на все время пребывания в детском лагере. Преимущества получают также клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ "Мир".

С марта 2022 года карты ВТБ теперь действуют бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. Продолжают работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России, и карты "Мир", которые позволяют совершать привычные транзакции, в том числе оплачивать покупки в интернет-магазинах.

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Теги:
Банки ВТБ
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