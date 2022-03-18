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Новый жилой дом для ученых открылся в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, в открытии приняли участие Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев и замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.
Дом на 88 квартир с современной планировкой был построен к 45-летию Института прикладной физики РАН. В нем будут жить его сотрудники.
По словам Глеба Никитина, строительство жилых домов поможет не только сохранить научные кадры в регионе, но и привлечь новых ученых.
Ранее сообщалось, что более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области.
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