Новый жилой дом для ученых открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый жилой дом для ученых открылся в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в открытии приняли участие Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев и замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

Дом на 88 квартир с современной планировкой был построен к 45-летию Института прикладной физики РАН. В нем будут жить его сотрудники.

По словам Глеба Никитина, строительство жилых домов поможет не только сохранить научные кадры в регионе, но и привлечь новых ученых.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области.