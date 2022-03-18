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Бизнес

Банк "Открытие" предлагает предпринимателям новый накопительный счет

05 апреля 2022 13:57  [96] Бизнес

Банк "Открытие" запустил для компаний малого и среднего бизнеса накопительный счет "Налоговая копилка". Главная особенность счета – возможность зарабатывать на средствах, зарезервированных для налоговых платежей. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

На "Налоговую копилку" можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании. Размер таких отчислений предприниматели – клиенты "Открытия" – устанавливают на свое усмотрение в диапазоне от 0 до 15%. При этом средства с самой "Налоговой копилки" можно переводить только в бюджет.

Банк ежемесячно начисляет от 0,5% до 2,5% на среднемесячный остаток по "Налоговой копилке" на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Главные преимущества счета – возможность резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. К тому же на остаток по счету можно получать постоянный гарантированный доход.

Накопительный счет обслуживается бесплатно. Открыть "Налоговую копилку" – также бесплатно – можно в онлайн-банке для бизнеса "Бизнес-портал" в разделе "Депозиты".

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Теги:
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