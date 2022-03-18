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Общество

"Теплоэнерго" проведет проверку герметичности трубопроводов в двух районах Нижнего Новгорода

05 апреля 2022 15:33  [99] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" с 11 по 15 апреля проведет проверку герметичности трубопроводов в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, специальный органический краситель, добавленный в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах, благодаря характерному ярко-зеленому цвету сетевой воды. Делается это для повышения надежности теплосетевого хозяйства.

Такой способ диагностики трубопроводов в закрытых системах теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам, активно применяется в России и в мире. Он позволяет быстро и безошибочно определять дефектные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений.

Важно отметить, что краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Нагорная теплоцентраль – крупнейшая котельная в Нижнем Новгороде, которая обеспечивает теплоснабжение более 2,5 тысячи объектов в Советском и Нижегородском районах города. Протяженность сетей НТЦ - почти 700 км. Учитывая большую социальную значимость источника, проведение всесторонней диагностики его теплосетевого комплекса и своевременное принятие мер по повышению надежности теплоснабжения является одной из приоритетных задач АО "Теплоэнерго".

Испытания будут проходить в апреле. В это время в районах, получающих теплоноситель от Нагорной теплоцентрали, специалисты компании и жители могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды при возможных нарушениях герметичности системы. Кроме того, могут выявиться технологические нарушения на внутридомовых системах горячего водоснабжения, из-за чего из крана может пойти окрашенная в зеленый цвет вода. Пользоваться этой водой для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО "Теплоэнерго" просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции "Сообщить о неполадке" на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес. Специалисты диспетчерской службы и центра телефонного обслуживания будут работать в этот период в усиленном режиме.

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Теги:
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