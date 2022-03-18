Правительство РФ расширило программы доступного жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ расширило параметры льготных ипотечных программ.

По поручению Президента в России продолжат действовать все льготные ипотечные программы, несмотря на внешнее санкционное давление на экономику со стороны недружественных стран. Постановлением, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, скорректированы параметры этих программ.

В первую очередь с 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы "Льготная ипотека" будет увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет с 3 млн до 6 млн рублей.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Правительство РФ принимает меря, чтобы покупка жилья и улучшение жилищных условий оставались доступными для россиян.

В частности, сохранилась программа льготной ипотеки и увеличиваются лимиты, сохраняются условия семейной ипотеки - ее можно взять все так же под 6%, сельской ипотеки - 3%, дальневосточной ипотеки - 2%.

Стоит отметить, что индексация материнского капитала в начале 2022 года также расширяет возможности россиян для улучшения жилищных условий.

Кроме того, Правительство РФ принимает меры для сдерживания роста цен на жилье, стимулирует строительство за счет субсидий банкам, кредитующим заемщиков. Принимаются меры и для стабилизации цен на стройматериалы: пресекается необоснованное повышение цен, стоимость части материалов уже не зависит от курсов валют и биржевых цен.

Как отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, "то позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес". "Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор", - особо подчеркнул премьер-министр.

Как отметил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, "строительная отрасль играет системообразующую роль в экономике России, поэтому решения по поддержке строительства являются важнейшими".

Среди ключевых направлений работы вице-премьер назвал бесперебойное плановое финансирование строительства, реализуемого на средства федерального и регионального бюджетов, а также наращивание темпов жилищного строительства, для поддержки которого Правительство в том числе развивает программу ипотечного кредитования. "Каждый ипотечный рубль – это инвестиции в регионы", – заявил Марат Хуснуллин. По его словам, важной задачей здесь является продолжение банками работы по ипотечным программам.

Напомним, что на территории Нижегородской области реализуются все действующие федеральные ипотечные программы, направленные на приобретение жилья на первичном рынке жилья, строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях, погашение задолженности по ипотеке для многодетных семей.

Кроме того, Нижегородская область участвует в конкурсном отборе в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" для привлечения субсидий из федерального бюджета.

С 2019 года в рамках данного федерального проекта уже введены в эксплуатацию 3 детских дошкольных учреждения общей мощностью 850 мест и 3 общеобразовательные организации общей мощностью 3 275 мест. Кроме того, проведена работа по обеспечению земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой и

подключению (технологическому присоединению) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения.

На 2022 год Нижегородской области выделены ассигнования из федерального бюджета в размере 1 290 882,80 тыс. рублей на реализацию 9 проектов: строительство школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха" Нижнего Новгорода, три по строительству дорожной инфраструктуры (автомобильная дорога от ЖК "Анкудиновский парк" от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе, автомобильная дорога от ул. Академика Сахарова до ул. Генерала Ивлиева и автомобильная дорога в д. Оманово г.о.г. Бор), строительство инженерной инфраструктуры в д. Оманово г.о.г. Бор и четыре мероприятия по технологическому присоединению МКД к инженерным сетям.