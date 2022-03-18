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Спорт

Три "золота" и "серебро" завоевали нижегородцы на первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов

05 апреля 2022 18:09  [42] Спорт

Фото: Минспорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сборная Нижегородской области стала победителем в командном зачёте на первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов, завоевав четыре медали, три из которых - высшего достоинства. Об этом рассказали в Минспорта Нижегородской области

В минувшие выходные в борском ФОКе "Красная Горка" состоялось первенство России по гиревому спорту среди ветеранов, организованное министерством спорта РФ, Всероссийской федерацией гиревого спорта и министерством спорта Нижегородской области.

В соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 39 регионов России.

Участники первенства соревновались по возрастным группам и весовым категориям, причём к турниру допускались мужчины не моложе 40 лет и женщины - старше 35.

Житель Бора Эдуард Маркичев в возрастной категории 60-64 года в весе до 68 кг стал чемпионом в двух дисциплинах: в двоеборье и в толчке по длинному циклу.

Нижегородка Елена Торгова в возрастной категории 35-39 лет в весе до 68 кг заняла второе место в рывке и стала лучшей в полумарафоне.

В итоге сборная Нижегородской области в командном зачёте заняла первое место.

Ранее сообщалось, что женская сборная команда из Нижнего Новгорода стала чемпионом России по настольному теннису.

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Теги:
Соревнования Спорт
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