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Общество

Регистрация на обучение в "Школе креативных индустрий" стартовала в Нижегородской области

05 апреля 2022 18:42  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области открылась регистрация на бесплатное обучение в "Школе креативных индустрий". В настоящее время доступны четыре образовательных направления: светорежиссура, фотосъемка, диджеинг и event-менеджмент.

Как сообщили в региональном Минобразования, проект реализует молодёжный центр "Высота" на средства гранта "Росмолодежи".

Подать заявку на обучение можно до 25 апреля по ссылке. По итогам выполнения нескольких творческих заданий будут определены участники проекта.

Предполагается провести три этапа отборов, что позволит выделить наиболее мотивированных представителей молодёжи, которые готовы к стажировке или трудоустройству в той или иной креативной индустрии.

Всего в "Школе креативных индустрий" предусмотрено 12 актуальных направлений, в числе которых: food-сфера, smm и продвижение на площадке соцсети "ВКонтакте", видеопроизводство, креатив в IT, графический дизайн и анимация. Программа обучения по каждому направлению рассчитана на два месяца.

Все участники курсов получат сертификаты государственного образца. Подробности о проекте можно найти на сайте центра "Высота".

Ранее сообщалось, что в соседских центрах Нижнего Новгорода будут реализованы три образовательных проекта для студентов и школьников: "Социальный архитектор", "Эффективный коммуникатор" и "Карьерный снайпер". Регистрация на участие в курсах открылась 4 апреля.

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Теги:
Молодежь Образование
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