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Экономика

Проекты по импортозамещению и снижению безработицы предлагают на форум "Сильные идеи для нового времени"

06 апреля 2022 09:05  [65] Экономика

Фото: сайт проекта

Проекты по импортозамещению и снижению безработицы предлагают на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, на крауд-платформе ideas.roscongress.org продолжается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

На платформу уже подано 3410 идей от 8976 участников из 75 российских регионов. Самые активные субъекты — Самарская, Московская и Нижегородская области. Заявки принимаются по семи тематическим трекам до 22 апреля.

Граждане затрагивают темы удовлетворенности людей медициной, образованием, социальной поддержкой, борьбы с бедностью и снижения числа безработицы, привлечения инвестиций в различные сферы, объединения науки и бизнеса, экологического просвещения, создания благоприятной среды для молодёжи в регионах, а также по импортозамещению.

Например, ведущий специалист отдела инноваций государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Кирилл Киреев предложил идею по повышению инвестиционной активности в регионах "Электронная система "Наш Ответ" - по сегментации и структуризации запросов по импортозамещению.

"Единый сервис позволит аккумулировать все запросы в формат оперативного обмена информацией "спрос-предложение" с последующими поставками и закупками, что дает возможность снизить последствия санкционного давления на экономику и наладить оперативное импортозамещение. В случае успешной реализации данного трека возможен переход функционирования системы с Нижегородской области, где она начала реализовываться с начала марта 2022 года, на несколько пилотных регионов и далее на федеральный уровень", - рассказывает лидер проекта Кирилл Киреев.

Сотрудник московского АО "Агентство прямых инвестиций" Юлия Круглова предложила создать "HELP-службу" по сервисному обслуживанию импортного оборудования на базе кооперации между научно-исследовательскими институтами (НИИ) и бизнесом. По задумке автора, при наличии заявки специальная служба рассылает профильным НИИ "клич" на проведение проектно-изыскательских, конструкторских работ по замене выбывших частей, а затем предоставляет продукт заказчику. Этот симбиоз бизнеса (промышленный, торговый) с отечественными институтами способен частично закрыть проблему импортозамещения.

Команда из Самарской области предлагает создать единую платформу "Центр управления компетенциями", на которой пользователи могут разместить информацию о себе, получить оценку своих компетенций, пройти образовательные курсы и найти подходящую работу. Компании, в свою очередь, публикуют актуальные вакансии. По мнению автора идеи, руководителя отдела Самарского государственного колледжа Елены Любченко, реализация проекта поможет наладить сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями и профильными предприятиями Самарской области.

С помощью цифрового профиля предприятия, созданного на платформе, будет возможно отследить его потребность в кадрах и готовность принимать студентов на практику или стажировки. Из наиболее активных пользователей платформы работодатели смогут выявить талантливых кандидатов. Участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" позволит продвинуть проект в информационном пространстве и привлечь на платформу значительное количество работодателей, считают авторы.

Все поданные проекты оценивают эксперты. Лучшие из идей получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Топ-10 идей представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.

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