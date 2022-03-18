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Бизнес

Компания "ТНС энерго НН" завела канал в Telegram

06 апреля 2022 10:03  [82] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Компания "ТНС энерго НН" завела канал в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, официальный телеграм-канал доступен по ссылке.

Теперь о работе "ТНС энерго НН", новых сервисах для клиентов, тарифах, изменениях в законодательстве и других важных событиях можно узнать, подписавшись на канал "ТНС энерго Нижний Новгород".

Новая площадка станет источником оперативной и актуальной информации о компании.

Напомним, что новости компании и консультативная помощь клиентам также доступны в социальных сетях "ТНС энерго Нижний Новгород" Вконтакте и Одноклассниках.

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Теги:
ТНС Энерго
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