Компания "ТНС энерго НН" завела канал в Telegram Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Компания "ТНС энерго НН" завела канал в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, официальный телеграм-канал доступен по ссылке.

Теперь о работе "ТНС энерго НН", новых сервисах для клиентов, тарифах, изменениях в законодательстве и других важных событиях можно узнать, подписавшись на канал "ТНС энерго Нижний Новгород".

Новая площадка станет источником оперативной и актуальной информации о компании.

Напомним, что новости компании и консультативная помощь клиентам также доступны в социальных сетях "ТНС энерго Нижний Новгород" Вконтакте и Одноклассниках.