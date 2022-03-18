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Компания "ТНС энерго НН" завела канал в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, официальный телеграм-канал доступен по ссылке.
Теперь о работе "ТНС энерго НН", новых сервисах для клиентов, тарифах, изменениях в законодательстве и других важных событиях можно узнать, подписавшись на канал "ТНС энерго Нижний Новгород".
Новая площадка станет источником оперативной и актуальной информации о компании.
Напомним, что новости компании и консультативная помощь клиентам также доступны в социальных сетях "ТНС энерго Нижний Новгород" Вконтакте и Одноклассниках.
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