Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, запрет распространяется на аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отмечается, что остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 7 апреля.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.