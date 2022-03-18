Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2022 11:13  [12] Проект "Чистое небо" будет реализован на двух улицах Нижнего Новгорода в 2022 году
06 апреля 2022 11:05  [30] Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить 8 апреля
06 апреля 2022 10:11  [105] Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля
06 апреля 2022 09:33  [104] "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весна – тают пени" в Дзержинске и Кстове
05 апреля 2022 18:55  [344] Вектор развития системы образования определят в Нижегородской области
05 апреля 2022 18:42  [344] Регистрация на обучение в "Школе креативных индустрий" стартовала в Нижегородской области
05 апреля 2022 18:28  [344] Госветслужба Нижегородской области в 2022 году проведет более 15 тысяч лабораторных исследований птицы
05 апреля 2022 18:15  [326] Коммунальщики Дзержинска с начала года по требованию ГЖИ отремонтировали 11 подъездов
05 апреля 2022 17:33  [335] Более 2,2 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области
05 апреля 2022 17:06  [394] Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября
Общество

Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля

06 апреля 2022 10:11  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, запрет распространяется на аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отмечается, что остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 7 апреля.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph