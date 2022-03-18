Фото:
Четыре человека пострадали при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме, находящемся на ул. Н. Сусловой, поступило около часа ночи. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым из окон квартиры на первом этаже, где происходило горение домашнего имущества. Также в подъезде создалось сильное задымление.
Сообщается, что до прибытия первых подразделений очевиден спас одного из жильцов горящей квартиры. Пожарные спасли 18 жильцов дома, в том числе двух детей, а также эвакуировали 10 человек.
В 01:45 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Сгорело только домашнее имущество.
Погибших в результате происшествия нет. Пострадали 4 человека: 21-летняя девушка, 63-летняя женщина, 33-летний мужчина и 60-летний мужчина. Все они получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу №33 Нижнего Новгорода.
Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+