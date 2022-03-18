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Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода

06 апреля 2022 10:52  [1] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре человека пострадали при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме, находящемся на ул. Н. Сусловой, поступило около часа ночи. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым из окон квартиры на первом этаже, где происходило горение домашнего имущества. Также в подъезде создалось сильное задымление.

Сообщается, что до прибытия первых подразделений очевиден спас одного из жильцов горящей квартиры. Пожарные спасли 18 жильцов дома, в том числе двух детей, а также эвакуировали 10 человек.

В 01:45 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Сгорело только домашнее имущество.

Погибших в результате происшествия нет. Пострадали 4 человека: 21-летняя девушка, 63-летняя женщина, 33-летний мужчина и 60-летний мужчина. Все они получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу №33 Нижнего Новгорода. 

Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля.

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Теги:
Пожар Советский район
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