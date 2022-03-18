Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд законопроектов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, члены экспертного совета "Единой России" по законотворческой деятельности на очередном заседании 5 апреля поддержали блок инициатив, предусматривающих дополнительную поддержку в сфере образования, в вопросах сохранения исторической памяти, защиты персональных данных и социальной поддержки детей сирот.

В первую очередь, была одобрена инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей в группах продленного дня. Их работы будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил Экспертный совет "Единой России", поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в таких группах.

Поддержку получил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде.

Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащищенных категорий граждан - в том числе, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и других.

"Единая Россия" также предложила изъять из закона об образовании формулировки "образовательная услуга", что закрепит престижность профессии учителя.

Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Одобрение членов экспертного совета "Единой России" получила инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных.

В первую очередь, операторы обработки персональных данных должны будут в течение 24 часов информировать уполномоченные органы власти о произошедших инцидентах с принадлежащими базами данных. Кроме того, их обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами будет запрещен.

"Мы четко устанавливаем, что главным является факт нахождения получателя персональных данных на территории иностранного государства. Оператор обязан будет информировать уполномоченные органы о намерении трансграничной передачи данных. И в исключительных случаях эта передача данных, при наличии угроз обороне и безопасности государства, конституционному строю, может быть ограничена уполномоченным органом", - пояснил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой российское законодательство о персональных данных будет распространяться экстерриториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза - и российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных данных граждан РФ в других странах. Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Также "Единая Россия" разработала дополнительные меры по защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных при проведении строительных или дорожных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить на три месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они были найдены. Вторая - вводит обязанность информировать органы власти о таких находках для проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также предусматривается административная ответственность за нарушение таких требований. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны.

Члены "Экспертного совета" одобрили еще один социально значимый законопроект - об упрощении регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения собственного жилья.

"Мы предлагаем признавать местом жительства сирот последнее муниципальное образование, в котором они были зарегистрированы до достижения 18 лет. Предлагается упростить систему регистрации: сиротам достаточно написать заявление и предоставить документ удостоверяющий личность. Службы сами путем электронного документооборота обменяются данными, и заявитель в течение от 3 до 8 дней получит регистрацию", - сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Напомним, по инициативе фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области в регионе введены дополнительные меры поддержки детей-сирот. Изменения в региональный закон о жилищной политике были внесены в связи с тем, что многие дети-сироты из-за отсутствия временной регистрации испытывают проблемы с трудоустройством, получений пособий по безработице, устройстве детей в дошкольные организации.

В соответствии с изменениями, до получения постоянного жилья законами устанавливаются два варианта мер поддержки: проживание в жилых помещениях специализированного жилищного фонда соцзащиты отдельных категорий граждан или предоставление денежной компенсации за аренду жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, которые относились к указанной категории граждан и достигли возраста 23 лет.

Кроме того, при формировании регионального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов депутаты фракции "Единой России" добились увеличения расходов на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как ранее отметила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова, ежегодно финансирование увеличивается, однако, в связи с тем, что стоимость жилья постоянно растет, мы считаем необходимым выделить дополнительные средства, чтобы усилить динамику сокращения очереди из детей-сирот на получение жилья.

Также по инициативе партийной фракции в региональном парламенте в конце прошлого года приняты дополнительные льготы на проезд детей-сирот. Теперь им предоставлено право круглогодичного бесплатного проезда на различных видах общественного транспорта на всей территории Нижегородской области без каких-либо ограничений, будь то обучение, участие в спортивных секциях, культурных мероприятиях и прочее.