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Общество

Здание бывшей дезинфекционной станции снесли в Сормовском районе

06 апреля 2022 13:25  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода завершили снос аварийного здания на улице Станиславского. Об этом сообщает региональное Минимущества.

Согласно информации, снесено здание бывшей дезинфекционной станции, возведённой в 1937 году.

Как пояснили в ведомстве, строение находилось в аварийном состоянии и представляло опасность для жизни и здоровья нижегородцев.

Освободившийся участок площадью более 4000 кв.м относится к землям населённых пунктов с видом разрешённого использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. В настоящее время прорабатывается возможность его дальнейшего использования, после чего участок выставят на торги.

Напомним, что в регионе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ведётся процедура реквизиции земельных участков и расположенных на них зданий, находящихся в частной собственности и представляющих опасность для жителей. В рамках реквизиции в собственность Нижегородской области изымаются земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.

Порядок реквизиции регулируется постановлением регионального правительства "О мерах по реализации положений ст. 242 Гражданского кодекса РФ и ст. 51 Земельного кодекса РФ". Согласно документу, если здание представляет реальную угрозу жизни или здоровью людей, а на участке несанкционированно размещены отходы, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба, здание и участок подлежат реквизиции.

На данный момент на территории региона в стадии реквизиции находятся более 20 объектов.

Напомним, в феврале 2021 года министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области принято решение о реквизиции заброшенного здания и земельного участка под ним на ул. Рождественской, 10. В рамках процедуры реквизиции с собственником велись переговоры о добровольной передаче объектов в государственную собственность Нижегородской области. В августе здание было снесено. На его месте планируется построить новую церковь.

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Теги:
Снос Сормовский район
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