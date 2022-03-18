Фото:
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на 32 площадках. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Напомним, что "Тотальный диктант" пройдет 9 апреля. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.
Диктант на различных площадках прочтут: телеведущая канала "Волга" Евгения Орлова, музыкант и актер Андрей Паньшин, актер театра драмы им. М. Горького Сергей Блохин, журналист Бэла Рубинштейн и многие другие.
Председатель экспертной комиссии в Нижнем Новгороде - Елена Курмышова.
Все подробности можно узнать по почте totaldictnn@mail.ru или на страницах проекта в соцсетях
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+