"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на 32 площадках Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на 32 площадках. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, что "Тотальный диктант" пройдет 9 апреля. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Диктант на различных площадках прочтут: телеведущая канала "Волга" Евгения Орлова, музыкант и актер Андрей Паньшин, актер театра драмы им. М. Горького Сергей Блохин, журналист Бэла Рубинштейн и многие другие.

Председатель экспертной комиссии в Нижнем Новгороде - Елена Курмышова.

Все подробности можно узнать по почте totaldictnn@mail.ru или на страницах проекта в соцсетях