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Общество

Коммунальщики Нижнего Новгорода продолжают работу в рамках месячника по благоустройству

06 апреля 2022 15:52  [88] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальщики Нижнего Новгорода продолжают работу в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в настоящее время во всех районах Нижнего Новгорода проводится очистка прибордюрных полос и сбор мусора с газонов.

Так, сегодня в Канавинском район мусор собирают на улицах Совнаркомовская, Бетанкура, Гордеевская, Самаркандская, Сергея Акимова, Московское Шоссе, Чкалова, Октябрьской Революции, Карла Маркса, Пролетарская, Волжская Набережная, а также в микрорайоне Старое Канавино. Прибордюрные линии чистят на улицах Сергея Акимова и Стрелке.

Уборка прибордюрных полос в Приокском районе проводится с помощью специального навесного оборудования на трактор - бункерной щетки. Сегодня она применялась для очистки входных групп в парк "Швейцария", на улице Сурикова, а также на дублере проспекта Гагарина в микрорайоне Караваиха.

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, на ул.Веденяпина, Юлиуса Фучика, Краснодонцев, пр.Кирова и других ведутся работы по сбору мусора, а на ул.Лоскутова, Магистральная, Детская, Бурденко проводится ручная очистка прибордюрных полос.

Подрядчики Советского района проводят комплексную уборку улиц Ивлиева, Чачиной, Пушкина, Республиканская, Маршала Рокоссовского и демонтируют поврежденные ограждения безопасности на улицах Бекетова и Тимирязева.

Сбор мусора продолжается на улицах Дружбы, Снежной, Адмирала Макарова, бульваре Заречном и в сквере им. Луначарского Ленинского района. Как рассказал глава администрации района Александр Кулагин, в ближайшее время будут очищены прибордюрные полосы на проспекте Ленина и Комсомольской площади.

В Московском районе спецтехника и рабочие очищают дороги от грязи, а газоны от мусора на ул.Березовской, Бурнаковском проезде, Московском шоссе, ул. Чаадаева и ул. Ярошенко.

В Нижегородском районе 165 рабочих проводят уборку на улицах Ковровской, Усилова и Верхне-Печерской. Также начался ямочный ремонт на ул. Касьянова. Кроме того, на улицах Деловая и Хохлова подрядчик кронирует ветки деревьев, а на Нижне-Волжской набережной, площади Благовещенской, Похвалинском съезде и площади Горького МБУ "Центр" проводит очистные работы.

На ул. Старая Канава, Мокроусова и Вождей Революции Сормовского района проводится временный ремонт дорожного покрытия. Также проводится чистка прибордюрных полос на основных магистралях - улицах Коминтерна и Культуры. Мусор убирают в скверах на проспекте 70 лет Октября, проспекте Кораблестроителей, улице Иконникова, площади Буревестника и других.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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