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Бизнес

Профильный комитет Госдумы РФ поддержал законопроект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ

06 апреля 2022 16:44  [58] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Профильный комитет Госдумы РФ поддержал законопроект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, замминистра экономического развития Сергей Галкин на заседании комитета Госдумы по экономической политике представил на рассмотрение законопроекты о внесении изменений в федеральный закон об особых экономических зонах (ОЭЗ) и о внесении изменений в налоговый кодекс РФ.

По его словам, законопроект упростит порядок получения статуса резидента ОЭЗ и сделает проще процесс администрирования самих ОЭЗ и объединения нескольких типов ОЭЗ. Для создания и управления зонами, а также для передачи некоторых полномочий будет заключаться единый документ между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом. Это позволит сократить сроки процедур на несколько месяцев, уверены разработчики законопроекта.

Также Сергей Галкин отметил, что при заявке на резидентство бизнес-план будет заменен на паспорт инвестпроекта, что позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40. При этом для резидентов увеличивается важность выполнения договоренностей - инвестор сможет получить право выкупа участка только в случае строительства на нем объекта, указанного в соглашении.

В заключение замминистра отметил, что законопроектом предлагается объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы зон в промышленно-технологические, а также сократить количество типов с 4 до 3.  

Как рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, данный законопроект позволит привлечь большее число инвесторов, что позволит простимулировать развитие отраслей, которые в настоящее время остро нуждаются в импортозамещении.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий получение статуса резидента ОЭЗ.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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