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Бизнес

НКО и волонтеры предложили более 560 социальных инициатив на конкурс "ОМК-партнерство"

07 апреля 2022 09:24  [60] Бизнес

Фото: из архива ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) получила более 560 заявок на конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, после предварительного отбора до оценки было допущено 359 инициатив, из которых 210 поступили от некоммерческих организаций (НКО), государственных и муниципальных учреждений и 149 от волонтеров.

Сообщается, что победили будут объявлены 27 апреля.

Одним из трендов в кризисное время стала "локальная благотворительность", ориентированная местные решения, позволяющие решить проблемы конкретной территории. Сотрудники предприятий ОМК оказали значительную поддержку людям с инвалидностью и находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обучили представителей старшего поколения, в том числе имеющих неврологические нарушения. 

В этом году сотрудники предприятий ОМК предложили более 70 инициатив по благоустройству и защите окружающей среды, а еще десятки заявок поступили от организаций. Реализацией своих проектов волонтеры могут заняться как самостоятельно, так и в партнерстве с администрациями городов и региональными операторами по обращению с ТКО. Ответственное отношение к природе является трендом устойчивого развития. В 2022 году в грантовый конкурс впервые была включена новая номинация для сотрудников ОМК – "Экологическое волонтерское движение". На нее был выделен дополнительный бюджет в размере 4,3 млн рублей. 
 
Отмечается большая активность некоммерческих, муниципальных и государственных организаций. Более 50% заявок от них направлено на развитие образования, спорта и культуры. Важными направлениями для "третьего сектора"  традиционно являются помощь людям с инвалидностью и поддержка пожилых людей.  
 
Качество заявок ежегодно повышается благодаря платформе конкурса, которая помогает автоматически отклонить некачественно заполненные анкеты и допустить до участия лучшие проекты.  

По словам руководителя направления КСО ОМК Ольги Мироновой, грантовый конкурс "ОМК-Партнерство" – это форма диалога с сотрудниками предприятий, государством и некоммерческим сектором, в котором все участники получат навык социального и экологического проектирования.
 
Также она напомнила, что все проекты, допущенные до участия в конкурсе, смогут в дальнейшем расширяться и развиваться. Например, дополнительное финансирование можно привлекать от Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, частных благотворительных фондов, федеральных и региональных властей. 
 
Победители конкурса "ОМК-Партнерство" получат гранты на реализацию своих проектов: организации — до 250 тыс. рублей, волонтеры — до 50 тыс. рублей. Всего в 2022 году Объединенная металлургическая компания направит на финансирование социальных инициатив 23 млн рублей. 

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Теги:
Волонтеры ОМК
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