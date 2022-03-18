Нижегородский парк "Швейцария" вошел в число членов Ассоциации парков и общественных пространств России Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский парк "Швейцария" вошел в число членов Ассоциации парков и общественных пространств России. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, парк стал почетным участников Ассоциации на форуме "ParkSeason EXPO", который 6 апреля начал свою работу в Москве.

По словам директора парка "Швейцария" Олега Шувалова, Ассоциация парков России является главным парковым сообществом страны, объединяющим более 300 общественных пространств по всей стране.

Специалисты департамента культуры рассказали, что главными темами для обсуждения на форуме станут вопросы развития, благоустройства, содержания, формирования игровых, культурных, спортивных площадок.

Ранее парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

"ParkSeason EXPO" - Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств. Включает в себя разделы: "Благоустройство и озеленение", "Развлечение и досуг", "Доступная среда", "Безопасность и IT-решения" и др. Впервые была проведена в 2021г.