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Общество

Подведены итоги кастинга исполнителей для участия в концерте "Военные песни у Кремля" в Нижнем Новгороде

07 апреля 2022 09:46  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Подведены итоги кастинга исполнителей для участия в концерте "Военные песни у Кремля" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 9 мая на сцене "Ракушка" в Александровском саду пройдет народный концерт "Военные песни у Кремля". Его организатором выступает платформа "800 добрых дел" при информационной поддержке "Нижегородского областного информационного центра" ("НОИЦ").

С 15 марта по 5 апреля проходил кастинг для отбора участников. Заявку на участие в концерте мог подать любой житель Нижегородской области не младше 6 лет. Каждый заявитель прошел отборочный тур, прислав видеозапись с собственным исполнением песни о Великой Отечественной войне. 

Всего организаторы получили более 30 заявок из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 6 апреля на сайте pravda-nn.ru были подведены итоги кастингами. Участниками концерта в этом году стали 9 человек: жители Нижнего Новгорода Мария Богданова, Людмила Коротина, Юрий Филиппов, Наталья Маянская, Ольга Каменская, Полина Цыбульская из Дзержинска, Евгений Сироткин из Семенова, 11-летняя Варвара Кузьмина из Кстово и 11-летний Кирилл из ГКОУ "Павловский санаторный детский дом".

Также в концерте примут участие дети из вокальной студии "Дарики" и нижегородской школы современного танца "Артес". Все непрофессиональные исполнители выйдут на сцену вместе с профессиональными певцами и исполнят композиции, которые жюри выбрало для концерта "Военные песни у Кремля". 

Кроме того, впервые в истории проекта в нем примет участие народный хор нижегородских врачей, учителей, сотрудников МЧС и МВД, волонтеров, руководителей нижегородских НКО и других нижегородцев. Организаторами хора выступают Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и АНО "Центр 800". 

По словам организатора хора, руководителя НРО ВОД "Волонтеры победы" Марии Самоделкиной, в народном хоре примут участие 100 человек. Их подготовкой займутся преподаватели музыкальных училищ Нижнего Новгорода. Участники будут репетировать группами по 10 человек, а накануне 9 мая состоится общая генеральная репетиция. Первая репетиция уже состоялась – с нижегородскими волонтерами.

Информация о доступе на концерт будет объявлена позже.

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Теги:
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