"Digital-оттепель": "Ростелеком" предложил бизнесу включить технологии в команду Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Digital-оттепель": "Ростелеком" предложил бизнесу включить технологии в команду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, "Ростелеком" принял участие в ИТ-конференции "Digital-оттепель" в Нижнем Новгороде, собравшей бизнес-сообщество из разных городов России для обмена лучшими практиками в области интернет-маркетинга и рекламы.

"Включите технологии в команду!" — с таким призывом обратился к участникам операционный директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов. Он представил цифровые сервисы для решения маркетинговых задач. Среди них кол-трекинг — система для определения источника звонков — и лидогенерация — набор виджетов и чатов для взаимодействия с аудиторией.

"В digital-сфере каждый процесс должен быть оцифрован. Такую возможность дают аналитические сервисы. Кол-трекинг помогает оценить эффективность рекламных площадок, лидогенерация расширяет онлайн-коммуникации с клиентами. Услуги действуют на базе облачной платформы, поэтому их легко запустить в работу. Оценить результат можно сразу же в личном кабинете. Вся статистика в виде инфографики — под рукой", - сказал операционный директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов.

В наборе маркетинговых инструментов непременно должен быть Wi-Fi-радар, уверен Александр Синелобов. С помощью технологии можно собирать идентификаторы мобильных устройств, загружать эту информацию на рекламные площадки и продвигать товары и услуги среди владельцев гаджетов.

"Увеличить клиентскую базу, привлечь посетителей в точки продаж и сделать рекламу еще более эффективной — с такими задачами легко справится Wi-Fi-радар. Сервис отлично ловит MAC-адреса пользователей и буквально “догоняет” клиентов на рекламных площадках. Как это работает, участники “Digital-оттепели” смогут оценить, увидев наши предложения в своих браузерах", — пояснил спикер.

Он также отметил, что услуги компании "Wi-Fi для гостей" и "Экраны" наиболее популярны в сфере бизнеса. Они зарекомендовали себя как эффективные каналы для продвижения товаров и услуг. Первый сервис востребован среди отельеров, размещающих свою рекламу на станицах авторизации в сети, второй — среди ретейлеров, запускающих рекламные кампании одновременно во всех точках продаж.

По словам Александра Синелобова, в последнее время набирают популярность системы видеоаналитики. Увидеть их работу в действии участники "Digital-оттепели" имели возможность в специально оборудованной зоне провайдера. Здесь велся подсчет посетителей и демонстрировался таргетированный контент.

Искусственный интеллект определял биометрические параметры людей и транслировал мужчинам рекламу мотоциклов, а женщинам — ролики с показом ювелирных изделий.

Для размещения наружной рекламы "Ростелеком" предлагает использовать видеопанели, установленные на 334 остановочных павильонах в Нижнем Новгороде. Это эксклюзивное предложение оператора, доступное только в столице Приволжья.

"Digital-оттепель" проводится в Нижнем Новгороде седьмой год подряд, "Ростелеком" выступает партнером ИТ-конференции в третий раз.