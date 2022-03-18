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Уголовное дело по похищению и изнасилованию нижегородки направлено в суд

07 апреля 2022 12:40  [63] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Следователи по особо важным делам СУ СК России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении жительницы Нижнего Новгорода, а также в совершении ряда преступлений против половой свободы. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, 23-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде 24 августа 2021 года. Она ушла из дома на ул. Славянской и больше не выходила на связь. Её мать обратилась в полицию. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. 3 сентября стало известно, что потерпевшая была найдена в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. По обвинению в похищении сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевшая познакомились на тематическом сайте и договорились о встрече. Днём 24 августа мужчина на своём Range Rover приехал на ул. Славянскую, и девушка села к нему в машину. Под угрозой применения ножа мужчина надел девушке наручники, связал ноги тросом и закрыл рот липкой лентой. Затем он привёз её в подвальное помещение гаража, расположенного по ул. Маршала Голованова, где удерживал до 2 сентября, пока девушку не освободили сотрудники полиции.

Как рассказали в СУ СК, всё это время обвиняемый неоднократно насиловал свою пленницу. Кроме того, следователи установили, что обвиняемый заранее подготовился к преступлению и подделал государственный регистрационный знак своего транспортного средства.

Задержанный мужчина был заключён под стражу. Ему вменяется совершение преступлений по п.п. "в", "г" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п."б" ч.2 ст.131 и п."б" ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, угрозой его применения к потерпевшей, соединённые с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст.326 УК РФ (подделка и использование государственного регистрационного знака транспортного средства в целях совершения преступления и его сокрытия).

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по данному делу. В настоящее время уголовное дело направлено в Приокский районный суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
Похищение Следственное управление Уголовное дело
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