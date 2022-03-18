Руководитель ПСО "Волонтер НН" рассказал нижегородцам о действиях при пропаже ребенка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин в интервью ИА "Время Н" рассказал о том, как необходимо действовать родителям в случаях, когда ребенок потерялся.

По его словам, важно не поддаваться панике и осмотреться. Если ребенок не нашелся, то необходимо позвонить в полицию, а затем волонтерам. Также нужно опросить людей поблизости, узнать, кто и когда видел ребенка в последний раз, а также проверить камеры видеонаблюдения.

Далее необходимо позвонить близким друзьям ребенка. Сергей Шухрин отметил, что лучше заранее узнать номера детей или их страницы в социальных сетях.

При пропаже ребенка в торговых центрах волонтер советует дать объявление по громкой связи, что позволит ему или другим людям быстрее сориентироваться, а также узнать, куда его вести.

Также Сергей Шухрин порекомендовал родителям запоминать одежду ребенка каждый раз, когда он выходит из дома. При возможности фотографировать, это позволит волонтерам быстрее найти его.

Кроме того, советуется дополнить гардероб ребенка "отличительными" вещами или аксессуарами.

"Многие уличные видеокамеры ведут съемку в черно-белом виде. Просматривая видео с таких камер, опознать ребенка в розовой шапке будет сложно, а вот в шапке с ушками — легче", - сказал волонтер.