"Единая Россия" продолжает гуманитарную миссию на Донбассе Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе поездки на Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником сообщил о создании штаба, главной задачей которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ. Возглавит работу штаба Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям, мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае «Единая Россия» выступает плечом поддержки в решении этого вопроса", - сказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что за полтора месяца с начала ведения специальной военной операции на Украине "Единая Россия" наладила регулярные поставки гуманитарной помощи и в составе колонн МЧС практически ежедневно направляет их на освобожденные территории. Всего за это время региональные отделения партии со всей страны собрали более 3500 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви и стройматериалов, а также лекарств.

"Единая Россия" продолжает гуманитарную миссию. Как только заявки подготавливаются, мы через гуманитарные центры, которые развернуты не только в Донецке, но и на территории республики — в Володарском, в Мариуполе — их отрабатываем", - отметил Андрей Турчак.

Чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, "Единая Россия" открыла центр помощи в Мариуполе. Ежедневно сюда обращаются порядка 6 тысяч человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту.

"Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем", - сообщил секретарь Генсовета "Единой России".

Несколько сотен волонтеров центра раздают гуманитарную помощь. За 13 дней жителям передано больше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысячи буханок хлеба и почти 300 тысяч литров воды. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда еще недавно продукты и воду возить было невозможно.

"На левом берегу работают наши машины. Они развозят гуманитарку по жилым кварталам. По мере прохождения территорий будем приближать к линиям соприкосновения, чтобы помощь «коротким плечом» оказывалась как можно быстрее", - рассказал Андрей Турчак.

Больше месяца в больницах Донбасса работают медики под руководством председателя комитета ГД по здравоохранению Дмитрия Хубезова. Накануне он после недельного перерыва вернулся в Луганск с очередной бригадой врачей, в составе которой хирурги и травматологи, реаниматолог и стоматолог. Для работы в ДНР прибыли еще 10 врачей - это хирурги, медсестры, фельдшеры и анестезиологи из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани и Магадана, Московской, Волгоградской и Тюменской областей, Алтайского края. Таким образом, коллективам медучреждений народных республик помогают больше 50 медиков из России.

Активно помогают беженцам и эвакуированным жителям активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Они развернули два полевых лагеря - в освобожденных поселке Володарское и селе Безыменное. В них уже работает 50 волонтеров и прибудут еще 50. Это медики, психологи и специалисты с большим опытом помощи в условиях ЧС.

Для поиска пропавших родственников работает сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней на него поступило почти 4 тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтерами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.

"Сейчас самое главное - помощь людям. В тепле, в воде, в свете, продуктах. Мы обсуждали вопросы восстановления. Нужно запускать продовольственные рынки, продовольственные цепочки, открывать магазины. И здесь вся помощь, которая с нашей стороны необходима, - оказывается. В понятной временной перспективе все закончится, и мы перейдем к восстановлению мирной жизни", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, сегодня Нижегородская область приняла третий поезд с эвакуированными жителями. В регион прибыло еще около 500 человек, большинство из них - из Мариуполя. Всего в Нижегородской области размещено почти две тысячи вынужденных переселенцев.

Региональное отделение "Единой России" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР.

В пунктах временного размещения работают волонтеры и депутаты. Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку вынужденным переселенцам.

"Мы постоянно на связи с пунктами временного размещения эвакуированных жителей. За каждым таким пунктом у нас закреплены ответственные от депутатского корпуса и регионального отделения партии, а также наши волонтеры. Выясняем, какие есть потребности в новых пунктах временного размещения, чтобы создать комфортные условия и для тех, кто только приезжает в Нижегородскую область. Уже есть список необходимых вещей, бытовой техники, и в ближайшее время начнем передавать это. Напомню, что мы обеспечиваем всех приехавших жителей вещами, товарами первой необходимости, продуктами. Для детей закупили канцтовары и школьную форму, рюкзаки. Дальше также будем работать с учетом потребностей людей", - сказал руководитель волонтерского центра и исполкома регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

При поддержке регионального отделения партии отправлено несколько партий гуманитарной помощи на Донбасс. В составе грузов предметы первой необходимости, продукты питания, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

С самого начала спецоперации НРО "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет для помощи жителям Донбасса. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.