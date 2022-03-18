Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
07 апреля 2022 14:14  [52] ПСБ предлагает льготную ипотеку по ставке от 9,5%
07 апреля 2022 13:45  [70] Предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" 1,6 трлн рублей в первом квартале
07 апреля 2022 13:10  [89] "Сферум" приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов
07 апреля 2022 12:17  [144] Оператор билайн увеличил 4G сеть в десятках жилых комплексов Нижегородской области
07 апреля 2022 11:55  [137] "Digital-оттепель": "Ростелеком" предложил бизнесу включить технологии в команду
07 апреля 2022 11:46  [131] "ТНС энерго НН" напоминает о необходимости оплатить электроэнергию за март до 10 апреля
07 апреля 2022 11:00  [238] Более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" отправлены в простой на три месяца
07 апреля 2022 10:05  [182] Председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко доложил зампреду правительства РФ Юрию Борисову о строительстве М-12
07 апреля 2022 09:24  [146] НКО и волонтеры предложили более 560 социальных инициатив на конкурс "ОМК-партнерство"
06 апреля 2022 17:34  [326] ВТБ намерен полностью перейти на электронные закладные по ипотеке
Бизнес

Предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" 1,6 трлн рублей в первом квартале

07 апреля 2022 13:45  [70] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" 1,6 трлн рублей в первом квартале. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Объем средств, привлеченных от компаний малого и среднего бизнеса на депозиты в банке "Открытие", по итогам первого квартала 2022 года составил 1,6 трлн рублей – в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

За первые три месяца 2022 года предприниматели разместили в "Открытии" 1,6 трлн рублей. Наиболее значительный приток средств на депозиты для бизнеса был зафиксирован в марте 2022 года – 636 млрд рублей. При этом за весь первый квартал 2021 года было размещено 933 млрд рублей.

Увеличению объемов поступления средств в первом квартале 2022 года способствовало существенное улучшение условий банка "Открытие" по депозитам для бизнеса. В настоящее время максимальная ставка по депозиту "Классика" на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составляет 17,77% годовых.

Ставка по депозиту "Комфорт" с возможностью досрочного снятия средств – 17,65% годовых. Ставка по депозиту "Гибкий" со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств достигла 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,52% годовых.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph