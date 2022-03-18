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Общество

Дороги к трем нижегородским кладбищам отремонтируют на общую сумму почти в 25 млн рублей

07 апреля 2022 16:08  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дороги к трем нижегородским кладбищам отремонтируют на общую сумму почти в 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы будут осуществляться на дорогах к кладбищам "Ново-Сормовское", "Румянцевское" и "Стригинское".

Так, на дорогу к кладбищу "Ново-Сормовское" в период с 10 мая до 10 июля будет заменено асфальтовое покрытие. Стоимость работ оценивается в 11,6 млн рублей.

На приведение в порядок дороги к "Стригинскому" кладбищу выделено 7 млн рублей. Здесь ремонт пройдет с с 1 июля по 21 августа. 

Также на восстановление дороги у "Румянцевского" кладбища направлено 6,3 млн рублей. Подрядчик приступит к работе 10 мая, а закончит 25 июня.

Ранее сообщалось, что дороги к школам, детсадам и медучреждениям отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.

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Теги:
Дороги Кладбище
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