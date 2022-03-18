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Бизнес

Турнир по боксу проходит в Кстове при поддержке "ЛУКОЙЛА"

07 апреля 2022 18:14  [81] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

В городе Кстово 6 апреля стартовал XXII традиционный международный турнир по боксу на призы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Как сообщили организаторы, соревнования собрали 300 участников. В течение пяти дней они будут бороться в ринге за медали и призы престижного турнира.

Бессменный организатор мероприятия – детская школа бокса ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Она была образована в 1993 году. За время своего существования школа стала многочисленной и ежегодно привлекает к занятиям спортом новых молодых боксеров. Воспитанники ДШБ неоднократно становились призерами международных и всероссийских соревнований.

"Поддержка спорта – важнейшая часть благотворительной программы Компании "ЛУКОЙЛ". Турнир по боксу на призы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – наша давняя традиция. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу ее пришлось прервать. Поэтому данный турнир мы ждали! Уверен, на этот раз будет много ярких и красивых поединков!" – отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

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Теги:
Бокс ЛУКОЙЛ Соревнования
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