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Общество

Флешмоб в поддержку жителей ДНР прошёл в Нижнем Новгороде

07 апреля 2022 19:13  [127] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде у памятника "Катер "Герой" 7 апреля прошёл массовый флешмоб, в ходе которого участники выстроились в буквы ДНР и спели патриотические песни. Об этом сообщили организаторы мероприятия - активисты Всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения "Волонтёрская рота боевого братства".

Согласно информации, мероприятие было посвящено восьмой годовщине принятия Декларации о суверенитете Донецкой народной республики, которая отмечается 7 апреля.

"Наше молодёжное движение организовало это мероприятие в знак солидарности с жителями Донецкой народной республики, которые восемь лет назад смело проявили свою гражданскую позицию, объединились и провозгласили свою республику независимой", - сказал помощник руководителя НРО "Волонтёрская рота боевого братства" Илья Петров.

В патриотической акции приняло участие более 300 человек - активные нижегородцы, общественники и волонтёры. Кроме того, к ним присоединились и жители ДНР, временно размещённые в Нижегородской области.

Участники флешмоба держали в руках лозунги "Время помогать", "Своих не бросаем" и флаги Российской Федерации и ДНР.

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Теги:
ДНР Флешмоб
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