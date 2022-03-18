Семь сотрудников завода им. Г.И. Петровского утверждены на назначение стипендии работникам организаций ОПК РФ Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Семь сотрудников ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" утверждены на назначение стипендии работникам организаций ОПК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, стипендию получают учёные, конструкторы, технологи и инженеры предприятий оборонно-промышленного комплекса за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий, разработке современных образцов техники и значительный вклад в развитие отрасли.

Стипендия выплачивается на основании указа президента РФ "О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" от 14.10.2012 г. № 1380 и постановления правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1381. Ежегодно ведущие предприятия отрасли выдвигают на получение стипендии своих лучших сотрудников.

В 2022 году стипендиатами стали следующие сотрудники ОКБ ПАО "Завод им. Г.И. Петровского": начальник проектно-конструкторского отдела Сергей Смирнов, ведущие инженеры-конструкторы Денис Пономарёв и Андрей Горячев, инженеры-конструкторы 1 категории Кирилл Мухин и Сергей Горбунов, инженер-конструктор 2 категории Александр Горячев и инженер-конструктор 3 категории Александр Бобров.

Начиная с 2013 года, 30 сотрудников опытно-конструкторского бюро ПАО "ЗИП" поощрялись этой наградой.