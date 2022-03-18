ВТБ за первый день выдал 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой на новых условиях Бизнес

Фото: пресс-служба компании 7 апреля ВТБ выдал 250 млн рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Согласно информации, сделки прошли в 13 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронеж.



Кредит в рамках льготной ипотеки ВТБ предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.



Принимать заявки по новым условиям госпрограммы на новостройки ВТБ начал первым на рынке. Заемщики получили возможность оформить льготный жилищный кредит в офисах и на сайте банка, начиная с 23 марта.



По "семейной ипотеке" финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), а по "Дальневосточной" предоставляются – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по "Дальневосточной ипотеке" составляет 6 млн рублей.



Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" – 20 лет.



Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов.



"Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в "стройке", так и смежных отраслях", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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