Маршруты общественного транспорта изменятся из-за перекрытия ул. Горького 9-10 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные - 9 и 10 апреля будет перекрыто движение транспорта по ул. Горького на участке от ул. Ошарской до ул. Ванеева. Об этом сообщили в дептранспорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение по участку будет остановлено с 00.01 9 апреля до 23.59 10 апреля в связи с изыскательными работами при строительстве новой станции метрополитена.

В связи будут внесены изменения в маршруты регулярных пассажирских перевозок.

В частности, троллейбус №9 "пл. Горького - Кузнечиха-2" с улицы Ванеева пойдёт по улице Варварской до площади Минина и Пожарского. Маршрут троллейбуса №31, следующего из Щербинок до пл. Минина и Пожарского через ул. Горького будет сокращён до пл. Горького.

Автобусные маршруты А-16, А-41, Т-34, Т-57 будут объезжать перекрытый участок по ул. Ошарской и Белинского далее следовать по обычному маршруту.

Движение автобусов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 будет организовано по ул. Ошарской, Белинского, Ванеева в оба направления.

Напомним, движение транспорта на участке ул. Тверской в Нижнем Новгороде будет временно ограничено с 5 по 30 апреля.