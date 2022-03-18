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Политика

Юрий Станкевич: "Сегодня все понимают сложность периода, и нет недооценки серьезности ситуации"

08 апреля 2022 12:17  [83] Политика
Юрий Станкевич

Юрий Станкевич

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне выступил перед депутатами Госдумы с отчетом правительства России о проделанной работе. В частности, он заявило выделении средств на строительство IT-кампусов в регионах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.

Депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич прокомментировал, что озвученные приоритеты в отчете правительства России перед парламентом формируют "костяк" повестки на ближайший период.

"Ценно, что Нижегородская область станет одним из первых регионов, которая получит деньги на строительство IT-кампуса. Наш регион смог преодолеть серьезную конкуренцию, и отстоять свой проект, который был лично презентован главой региона Глебом Никитиным во время визита в Нижний Новгород Михаила Мишустина. Сегодня развитие информационных технологий – ключевая задача. Мы должны быть самостоятельны в этом вопросе, обеспечивая полностью все процессы своим программным обеспечением, работать на опережение. Строительство IT-кампуса – это повышение условий жизни и создание новых учебных возможностей для специалистов в этой сфере", - отметил Юрий Станкевич.

Также депутат отметил важность слов Михаила Мишустина о возможности запуска первых участков трассы Москва – Казань уже в этом и следующем годах, что несет важную логистическую функцию для Нижегородской области.

Целый блок отчета Михаила Мишустина был посвящен антикризисным мерам в России. Как подчеркнул Юрий Станкевич, сегодня все понимают сложность периода, и нет недооценки серьезности ситуации.

"Одна из завершающих цитат в выступлении Михаила Мишустина: "Россия была, есть и будет" – отражает в четырех словах суть более чем четырехчасового отчета правительства России. Пять озвученных приоритетов формируют "костяк" повестки на ближайший период и, вероятно, будут положены в основу документов государственного среднесрочного планирования. Одна из ключевых задач – поддержка промышленности и обеспечение научно-технологической независимости страны. Принятое решение о субсидировании процентных ставок в размере 120 млрд позволит увеличить размер кредитов для устойчивости предприятий. Не будут снижаться и объемы ввода в эксплуатацию нового жилья и дорожного строительства. А для поддержки сохранится льготная ипотека, активизируется механизм инфраструктурных кредитов, которым Нижегородская область воспользовалась одной из первых", - сказал Юрий Станкевич.

Также депутат назвал важным вопрос базовой меры для удержания цен на внутреннем рынке – увеличение предложений по всей номенклатуре товаров. Он отметил, что представители всех фракций в выступлениях требовали более жестких и решительных действий, в том числе по линии антимонопольной службы. В частности, "Единая Россия" предложила правительству усилить контроль за ростом цен и созданием искусственного ажиотажа на продукты.

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Теги:
Единая Россия Правительство РФ Юрий Станкевич
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