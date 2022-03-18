Константин Аргентов избран председателем федерации фехтования Нижегородской области Спорт

Константин Аргентов Фото: пресс-служба завода

Заместитель генерального директора АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Константин Аргентов избран председателем федерации фехтования Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, 31 марта в профилактории "Морозовский" на внеочередной конференции спортивной федерации фехтования Нижегородской области был избран новый председатель.

"Для Константина Васильевича спорт не просто слова, для него это жизнь, – отметил председатель Совета директоров АО "АПЗ", первый вице-президент Федерации фехтования России Олег Лавричев. – Уверен, он будет работать в привычном для региональной Федерации ключе – на дальнейшее развитие фехтования и приумножение достижений спортсменов и тренеров".

"Спорт – это труд, который приносит массу удовольствия, – обратился вновь избранный председатель Константин Аргентов. – Готов разделить с вами груз ответственности во благо Федерации, а потом и успехи, которые были, есть и обязательно будут".

Заместителем председателя СФФ НО избран депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий, в прошлом спортсмен по фехтованию на рапирах.

Затем исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев представил отчет о работе спортивной организации за 2021 год.

Двум тренерам по фехтованию Николаю Хозину и Татьяне Ховриной были вручены удостоверения спортивного судьи всероссийской категории. Первый вице-президент ФФР Олег Лавричев и специалист Министерства спорта Нижегородской области Ирина Жолобова наградили Благодарственными письмами специалистов спортивных клубов, входящих в состав СФФ НО.