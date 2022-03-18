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Бизнес

ВТБ запустил онлайн-продукты кэш-менеджмента для бизнеса

08 апреля 2022 16:16  [25] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ запустил онлайн-продукты кэш-менеджмента для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

ВТБ запустил автоматизированный кэш-пулинг в интернет-банке ВТБ Бизнес. Сервис рассчитан на группы компаний среднего и малого бизнеса, холдинги и компании с филиальной сетью. Решение упрощает процесс управления денежными потоками, позволяя в автоматическом режиме получать финансирование и проводить платежи в рамках единой системы. По оценкам ВТБ, продукты кэш-менеджмента позволяют экономить трудозатраты на сопровождение процессов управления ликвидностью на 20-25%.

С помощью кэш-пулинга клиенты могут автоматически консолидировать все или часть денежных средств группы компаний на едином счете (мастер-счете) и перераспределять их на счета участников пула при нехватке денежных средств. В течение дня банк проводит платежи участников пула, а отрицательные остатки на их счетах покрывает из средств с мастер-счета. Это помогает эффективно использовать оборотные средства группы компаний и избежать кассовых разрывов у отдельных предприятий.

Клиенты ВТБ могут подключить сервис и управлять им полностью онлайн. Настройка параметров кэш-пулинга доступна в интернет-банке ВТБ Бизнес. Пользователь определяет мастер-счет, который вместе с другими счетами участников объединяется в пул, задает время и суммы перечислений, указывает назначение платежа. Также возможно настроить финансирование участников пула при недостаточности средств на их счетах. Настройки можно изменять, а также добавлять новых участников пула.

"Услуга автоматизированного кэш-пулинга ВТБ позволяет сократить объем документации и трудозатраты казначейств на операционную деятельность, упрощает планирование, помогает контролировать и управлять денежными потоками группы компаний. Перевод этого продукта в онлайн-формат повысит скорость и удобство работы с финансами, позволит в любое время видеть схемы движения средств и оперативно вносить в них изменения, реагируя на изменения рынка. Клиенты ВТБ могут не только своевременно финансировать одни компании группы за счет других, но и инвестировать свободные денежные средства на выгодных условиях, получая дополнительный доход", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

В онлайн-формате клиентам доступен еще один востребованный продукт кэш-менеджмента ВТБ − акцепт распоряжений подконтрольных компаний. Главное преимущество сервиса – клиентам не нужно устанавливать специальное программное обеспечение, продукт подключается, настраивается и управляется в интернет-банке ВТБ Бизнес. Пользователи − казначеи, группы компаний и фонды − могут автоматически акцептовать все распоряжения подконтрольной компании или установить сумму акцепта, распоряжения свыше которой будут направляться на контроль акцептанту. Это простой и удобный способ контроля за движением средств компаний, сокращение фактора ошибок в расчетных документах и снижение рисков незапланированных расходов.

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Теги:
Банки ВТБ
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