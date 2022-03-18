Владислав Егоров: "КПРФ уже восемь лет поддерживает связь с Донбассом" Политика

Владислав Егоров Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зампред Заксобрания Нижегородской области, первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров в интервью pravda-nn.ru рассказал о поддержке российских военных и жителей Донбасса.

По его словам, компартия будет продолжать гуманитарную и иную помощь ДНР и ЛНР.

"Я считаю, что в нынешних условиях, когда российская армия выполняет спецоперацию на Украине, такие мероприятия, как фестиваль "Vместе", в городах страны являются и формой поддержки наших военных, и выражением солидарности с силами, борющимися сегодня за независимость Донбасса и мир в этом регионе.

КПРФ, в том числе Нижегородское региональное отделение, восемь лет уже поддерживает связь с Донбассом. Оказываем всевозможную гуманитарную помощь. Установлены прочные контакты. Решение о независимости Донецкой и Луганской народных республик Государственной Думой РФ по инициативе фракции КПРФ принято. И мы считаем, что сегодня необходимо проявить солидарность с жителями Донбасса, с их стремлением к свободной и самостоятельной судьбе. И компартия будет продолжать гуманитарную и иную помощь этим независимым республикам, призывая к единению все общественные и политические силы страны", – сказал Владислав Егоров.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.