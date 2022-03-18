Медсестра больницы №5 Нижнего Новгорода обнаружена мёртвой на рабочем месте Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с 54-летней медицинской сестрой в городской клинической больнице № 5 Нижегородского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 7 апреля 8:00 утра медицинская сестра заступила на смену. Ближе к полуночи она ушла в помещение для отдыха в отделении интенсивной терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Утром следующего дня, около 5:20 8 апреля, коллеги обнаружили её без признаков жизни.

Причина смерти пока не установлена, добавили в Трудинспекции.

В настоящее время специалисты проверяют условия труда сотрудницы, соблюдение режима труда и отдыха, своевременное прохождение медобследования.

Ранее сообщалось, что медсестра нижегородской больницы №24 сломала позвоночник на работе.