Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен в соцсетях

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Инициативная группы запустила в социальных сетях проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!".
Патриотический контент, который создают тысячи неравнодушных граждан, является выражением поддержки решения президента России о проведении специальной военной операции по денацификации на территории Украины.
Обмениваться таким контентом можно как через специальный сайт, а также в пабликах в соцсетях и популярном мессенджере. Любой желающий может разместить свой контент: изображения, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Кроме того, можно поделиться своими идеями о том, как ещё поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, выполняющих свой долг.
Причём авторы лучших работ будут отмечены подарками и сувенирами.
Ссылки:
Сайт проекта: zanamipravda.ru, занамиправда.рф
Сообщество во "ВКонтакте": vk.com/za.nami.pravda
Сообщество в "Одноклассниках": ok.ru/zanamipravda
Группа в Telegram: t.me/zarussia_1
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