Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен в соцсетях Общество

Фото: с сайта занамиправда.рф

Инициативная группы запустила в социальных сетях проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!".

Патриотический контент, который создают тысячи неравнодушных граждан, является выражением поддержки решения президента России о проведении специальной военной операции по денацификации на территории Украины.

Обмениваться таким контентом можно как через специальный сайт, а также в пабликах в соцсетях и популярном мессенджере. Любой желающий может разместить свой контент: изображения, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Кроме того, можно поделиться своими идеями о том, как ещё поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, выполняющих свой долг.

Причём авторы лучших работ будут отмечены подарками и сувенирами.

Ссылки:

Сайт проекта: zanamipravda.ru, занамиправда.рф

Сообщество во "ВКонтакте": vk.com/za.nami.pravda

Сообщество в "Одноклассниках": ok.ru/zanamipravda

Группа в Telegram: t.me/zarussia_1