Олег Лавричев
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Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Согласно информации, 8 апреля в нижегородском парке Победы прошел патриотический фестиваль "VМесте". В мероприятии также приняли участие сенатор РФ Александр Вайнберг и руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.
На патриотическом митинге выступили нижегородские музыкальные и творческие коллективы, а также Александр Вайнберг со своими песнями.
По словам Олега Лавричева, сострадание и сочувствие – в крови у каждого русского человека, поэтому всем жителям Донбасса, прибывшим в Нижегородскую область, необходимо помочь с жильем, трудоустройством, а также обеспечить их предметами первой необходимости и продуктами питания.
Также во время фестиваля в ДНР были направлены две фуры гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, продуктами питания и строительными материалами. Транспорт для отправки был предоставлен АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина".
Алексей Антонов отметил, что многие неравнодушные нижегородцы откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
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