Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте" Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, 8 апреля в нижегородском парке Победы прошел патриотический фестиваль "VМесте". В мероприятии также приняли участие сенатор РФ Александр Вайнберг и руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

На патриотическом митинге выступили нижегородские музыкальные и творческие коллективы, а также Александр Вайнберг со своими песнями.

По словам Олега Лавричева, сострадание и сочувствие – в крови у каждого русского человека, поэтому всем жителям Донбасса, прибывшим в Нижегородскую область, необходимо помочь с жильем, трудоустройством, а также обеспечить их предметами первой необходимости и продуктами питания.

Также во время фестиваля в ДНР были направлены две фуры гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, продуктами питания и строительными материалами. Транспорт для отправки был предоставлен АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина".

Алексей Антонов отметил, что многие неравнодушные нижегородцы откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.