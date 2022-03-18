Нижегородские преподаватели музыки возглавили рейтинг педагогов для участия в программе центра "Сириус" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские преподаватели музыки возглавили рейтинг педагогов для участия в программе центра "Сириус". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь с 11 по 21 апреля они пройдут программу повышения квалификации в Сочи.

В отборе участвовали преподаватели фортепиано, струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контрабас, арфа), духовых и ударных инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот).

"Педагоги научатся работать с одаренными детьми, разовьют нужные навыки и смогут применить эти знания в музыкальных школах и колледжах нашей области. Мы приложим свои усилия, чтобы транслировать эти знания на регион", - отметила директор регионального центра развития и талантов "Вега" Ирина Зиновьева.

К участию в программе допущены более 40 преподавателей со всей России. Учителя из Нижегородской области составят треть всех слушателей.

Участие в интенсиве позволит педагогам влиться в экосистему "Сириуса". Учителя допобразования смогут развить компетенции, чтобы максимально чётко определять детей, проявляющих способности к музыке, и уметь правильно направлять раскрывающиеся таланты.

"Музыкальные образовательные программы "Сириуса" курирует Центральная музыкальная школа, поэтому уверена, что нас ожидает профессиональное, интересное и небанальное общение с единомышленниками. Участие в таких конкурсах очень увлекательно. Это не только общение, но и новые знания, которые можно применять в работе, это всегда профессиональное саморазвитие", - рассказала, преподаватель Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина Людмила Шульгина.

Напомним, что образовательный центр "Сириус" создан образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Центр работает круглый год. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождает более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в центре свою квалификацию.