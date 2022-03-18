Ограничение любительского рыболовства введено на Чебоксарском водохранилище с 10 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Согласно Правилам рыболовства, начиная с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и его притоках наступил период весеннего нереста. Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и Оки проходит у дороги, ведущей от села Хабарское к реке Ока.

В связи с этим до 10 июня включительно введено ограничение любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Как пояснили в Минлесхозе Нижегородской области, эта мера ежегодно применяется в период нереста.

В нерестовый период разрешена только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку c 1-2 крючками.

Напомним, в регионе ограничения вылова рыбы действуют в следующие сроки:

- с 1 апреля по 10 июня — на реке Ока;

- с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки);

- с 15 апреля по 15 июня — на озёрах, а также на Горьковском водохранилище с притоками.

Кроме того, в нерестовый период действует запрет движения маломерных судов на двигателях:

- на Чебоксарском водохранилище с притоками и на реке Ока - до 20 мая включительно;

- на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуга - до 31 мая включительно.

Для пресечения случаев браконьерства нижегородцы могут обращаться на "Зелёный телефон": 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт круглосуточной диспетчерской службы: 4332211.ru.

Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.