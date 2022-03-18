Ограничение любительского рыболовства введено на Чебоксарском водохранилище с 10 апреля

Согласно Правилам рыболовства, начиная с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и его притоках наступил период весеннего нереста. Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и Оки проходит у дороги, ведущей от села Хабарское к реке Ока.
В связи с этим до 10 июня включительно введено ограничение любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Как пояснили в Минлесхозе Нижегородской области, эта мера ежегодно применяется в период нереста.
В нерестовый период разрешена только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку c 1-2 крючками.
Напомним, в регионе ограничения вылова рыбы действуют в следующие сроки:
- с 1 апреля по 10 июня — на реке Ока;
- с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки);
- с 15 апреля по 15 июня — на озёрах, а также на Горьковском водохранилище с притоками.
Кроме того, в нерестовый период действует запрет движения маломерных судов на двигателях:
- на Чебоксарском водохранилище с притоками и на реке Ока - до 20 мая включительно;
- на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуга - до 31 мая включительно.
Для пресечения случаев браконьерства нижегородцы могут обращаться на "Зелёный телефон": 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт круглосуточной диспетчерской службы: 4332211.ru.
Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.
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