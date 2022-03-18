Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2022 10:42  [34] Ограничение любительского рыболовства введено на Чебоксарском водохранилище с 10 апреля
10 апреля 2022 09:31  [141] Реанимационно-консультативный центр для детей создан в Нижегородской области
09 апреля 2022 12:49  [441] Школа волонтёров фестиваля "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области
09 апреля 2022 10:46  [480] Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе
09 апреля 2022 10:26  [482] Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов
09 апреля 2022 10:01  [474] Финальные соревнования WorldSkillsRussia пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2022 18:37  [547] Акция дарения вещей "Зелёная суббота" стартует в Нижегородской области 23 апреля
08 апреля 2022 17:59  [612] Более 4 тысяч человек приняло участие в патриотическом фестивале "VМесте" в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 17:32  [554] Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области
08 апреля 2022 17:18  [522] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в патриотическом фестивале "VМесте"
Общество

Ограничение любительского рыболовства введено на Чебоксарском водохранилище с 10 апреля

10 апреля 2022 10:42  [34] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Согласно Правилам рыболовства, начиная с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и его притоках наступил период весеннего нереста. Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и Оки проходит у дороги, ведущей от села Хабарское к реке Ока.

В связи с этим до 10 июня включительно введено ограничение любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Как пояснили в Минлесхозе Нижегородской области, эта мера ежегодно применяется в период нереста.

В нерестовый период разрешена только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку c 1-2 крючками.

Напомним, в регионе ограничения вылова рыбы действуют в следующие сроки:

- с 1 апреля по 10 июня — на реке Ока;
- с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки);
- с 15 апреля по 15 июня — на озёрах, а также на Горьковском водохранилище с притоками.

Кроме того, в нерестовый период действует запрет движения маломерных судов на двигателях:

- на Чебоксарском водохранилище с притоками и на реке Ока - до 20 мая включительно;
- на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуга - до 31 мая включительно.

Для пресечения случаев браконьерства нижегородцы могут обращаться на "Зелёный телефон": 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт круглосуточной диспетчерской службы: 4332211.ru.

Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водохранилище Рыболовство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph