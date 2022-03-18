Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2022 11:22  [97] Глеб Никитин: По праву наши комплексы ПВО считаются лучшими в мире
10 апреля 2022 10:42  [134] Ограничение любительского рыболовства введено на Чебоксарском водохранилище с 10 апреля
10 апреля 2022 09:31  [192] Реанимационно-консультативный центр для детей создан в Нижегородской области
09 апреля 2022 12:49  [461] Школа волонтёров фестиваля "Том Сойер Фест" открывается в Нижегородской области
09 апреля 2022 10:46  [509] Квадрокоптер помог обнаружить незаконную рубку в Выксунском районе
09 апреля 2022 10:26  [503] Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов
09 апреля 2022 10:01  [485] Финальные соревнования WorldSkillsRussia пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2022 18:37  [551] Акция дарения вещей "Зелёная суббота" стартует в Нижегородской области 23 апреля
08 апреля 2022 17:59  [617] Более 4 тысяч человек приняло участие в патриотическом фестивале "VМесте" в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 17:32  [559] Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин: По праву наши комплексы ПВО считаются лучшими в мире

10 апреля 2022 11:22  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Каждое второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление в адрес военнослужащих и ветеранов с Днём войск ПВО.

Он напомнил, что войска ПВО - одна из важнейших составляющих Вооруженных сил нашей страны. Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечественной войны.

"В истории остались прекрасные образы девушек-зенитчиц, в которых воплотились отвага и решимость советского народа перед лицом врага", - напомнил глава региона.

"Огромную роль тогда сыграли защитники чистого неба и в судьбе нашей области. На Горький были совершены десятки фашистских авианалётов, но благодаря самоотверженным действиям противовоздушной обороны урон от действий врага был гораздо меньше, чем мог быть. В Автозаводском парке до сих пор можно увидеть одно из орудий, защищавших город. Наш долг - хранить память об этом и передавать новым поколениям нижегородцев!" - сказал Глеб Никитин

"Сегодня мне хочется поблагодарить всех, кто защищает Родину в рядах войск ПВО Вооруженных сил России. От вашего профессионализма зависит мир и покой всех граждан нашей страны. Именно вы обеспечиваете надёжность воздушного щита России, а значит - сохраняете баланс сил во всем мире. Огромную работу выполняют те, кто разрабатывает и производит средства для защиты мирного неба. По праву наши комплексы ПВО считаются лучшими в мире. Это было бы невозможным без постоянного труда над их совершенствованием", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Всем защитникам чистого неба желаю здоровья и благополучия! Пусть всегда вам сопутствует удача, а дома ждут родные и близкие люди!" - сказал в заключение Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Памятные даты Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph