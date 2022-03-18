Глеб Никитин: По праву наши комплексы ПВО считаются лучшими в мире Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Каждое второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление в адрес военнослужащих и ветеранов с Днём войск ПВО.

Он напомнил, что войска ПВО - одна из важнейших составляющих Вооруженных сил нашей страны. Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечественной войны.

"В истории остались прекрасные образы девушек-зенитчиц, в которых воплотились отвага и решимость советского народа перед лицом врага", - напомнил глава региона.

"Огромную роль тогда сыграли защитники чистого неба и в судьбе нашей области. На Горький были совершены десятки фашистских авианалётов, но благодаря самоотверженным действиям противовоздушной обороны урон от действий врага был гораздо меньше, чем мог быть. В Автозаводском парке до сих пор можно увидеть одно из орудий, защищавших город. Наш долг - хранить память об этом и передавать новым поколениям нижегородцев!" - сказал Глеб Никитин

"Сегодня мне хочется поблагодарить всех, кто защищает Родину в рядах войск ПВО Вооруженных сил России. От вашего профессионализма зависит мир и покой всех граждан нашей страны. Именно вы обеспечиваете надёжность воздушного щита России, а значит - сохраняете баланс сил во всем мире. Огромную работу выполняют те, кто разрабатывает и производит средства для защиты мирного неба. По праву наши комплексы ПВО считаются лучшими в мире. Это было бы невозможным без постоянного труда над их совершенствованием", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Всем защитникам чистого неба желаю здоровья и благополучия! Пусть всегда вам сопутствует удача, а дома ждут родные и близкие люди!" - сказал в заключение Глеб Никитин.