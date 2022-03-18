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Общество

Похолодание до +4 ожидается в Нижегородской области к концу недели

11 апреля 2022 09:47  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Похолодание до +4 ожидается в Нижегородской области к концу недели.

По прогнозам синоптиков, 11 апреля в течение дня ожидается переменная облачность. Столбики термометров при этом достигнут отметки в +15..17°, ветер южный, умеренный.

Во вторник, 12 апреля в Нижегородской области в течение суток ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +10..12°, а днем потеплеет до +15..17°, ветер юго-восточный, умеренный.

13 апреля синоптики прогнозируют такую же погоду.

Во второй половине недели в регионе ожидаются дожди. Так, с 14 апреля в регионе будет наблюдаться пасмурная погода. Температура воздуха днем при этом будет составлять +10..12°.

К выходным в Нижегородской области похолодает - до +4..+6°. 16 и 17 апреля синоптики прогнозируют дождь и сильный туман.

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