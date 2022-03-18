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Похолодание до +4 ожидается в Нижегородской области к концу недели.
По прогнозам синоптиков, 11 апреля в течение дня ожидается переменная облачность. Столбики термометров при этом достигнут отметки в +15..17°, ветер южный, умеренный.
Во вторник, 12 апреля в Нижегородской области в течение суток ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +10..12°, а днем потеплеет до +15..17°, ветер юго-восточный, умеренный.
13 апреля синоптики прогнозируют такую же погоду.
Во второй половине недели в регионе ожидаются дожди. Так, с 14 апреля в регионе будет наблюдаться пасмурная погода. Температура воздуха днем при этом будет составлять +10..12°.
К выходным в Нижегородской области похолодает - до +4..+6°. 16 и 17 апреля синоптики прогнозируют дождь и сильный туман.
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