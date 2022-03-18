Глеб Никитин: "Горьковская область внесла серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем космонавтики.

По его словам, в этой дате представители каждого поколения могут найти что-то свое.

"Кто-то лично помнит весенний день 1961 года, а кто-то только в учебниках истории читал об этом. Но вне зависимости от личного восприятия мы все гордимся этим великим событием. В нем тесно переплелось величие человеческого духа с прорывными достижениями советской научной и инженерной школы. Юрий Гагарин стал одним из главных героев человечества, воплощением нашей мечты о космосе. Сегодня, как никогда, важно помнить об этих страницах истории, чтить героев того времени и опираться на славные традиции", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Горьковская область внесла серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики. Здесь работали сильные научные институты, трудились талантливые исследователи, проводились сложнейшие исследования. Сейчас регион тесно сотрудничает с Роскосмосом. Один из пусков с Байконура в прошлом году был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше детей и подростков интересовалось космосом, выбирало работу в отрасли. Это требует огромного объема знаний и больших способностей, всестороннего образования", - заметил глава региона.

"В этот праздник мне хочется поблагодарить всех, кто работает или работал в космической отрасли или смежных сферах. Ваш труд крайне важен для будущего страны. В День космонавтики желаю вам здоровья и благополучия. Пусть стремление к звездам никогда не покидает вас", - резюмировал Глеб Никитин.