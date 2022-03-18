Представители молодежных организаций обсудили с Натальей Назаровой вопросы льготного ипотечного кредитования Политика

Фото: пресс-служба партии

Представители нижегородских молодежных организаций встретились с депутатом Государственной Думы Натальей Назаровой на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России". Основная тема встречи - льготное ипотечное кредитование в 2022 году.

Согласно информации, в обсуждении приняли участии члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода, регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".

Молодое поколение все чаще задумывается о приобретении собственного жилья и для этого чаще всего рассматривает ипотеку.

"По этой причине некоторые российские банки снизили возрастной порог для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Уже сейчас можно констатировать, что спрос на жилищные кредиты среди молодежи есть, и он будет постепенно увеличиваться", - отметили профильные эксперты, присутствующие на встрече.

Участники обсудили последние изменения в сфере кредитования. По словам депутата Госдумы, ипотека – это механизм, который позволяет сохранить хороший темп строительной отрасли и обеспечить россиян комфортным жильем.

Рынок ипотечного кредитования в Нижегородской области за последние три года существенно вырос. В 2019 году он составлял 50 млрд, в 2020 - 76,7 млрд, а в 2021 году уже порядка 97 млрд рублей.

На заседании круглого стола участники подробнее узнали о жилищных программах, реализуемых министерством социальной политики по Нижегородской области в 2022 году, среди них обеспечение жильем молодых семей, улучшение жилищных условий специалистов, предоставление дополнительных мер поддержки многодетным семьям путем предоставления сертификата на улучшение жилищных условий и др.

"Льготное ипотечное кредитование неоднократно обсуждалось и в стенах Государственной Думы, и в Правительстве РФ. За последнее время было принято немало важных документов по этой теме", - добавила Наталья Назарова.

Председатель Комиссии по молодежной политике регионального отделения "Единой России" Кирилл Карташев уточнил у депутата - изменились ли условия выдачи сельской ипотеки.

"Мы знаем, что льготная сельская ипотека помогает не только местным жителям, но и дает серьезный социально-экономический эффект для развития регионов. Она позволяет поддерживать местные компании, решает задачу по сохранению рабочих мест в небольших населенных пунктах. Однако важно соблюдать прозрачность квоты по сельской ипотеке", - подчеркнул он.

"Сельская под 3 % и дальневосточная ипотека под 2 % остались на тех же условиях. То же самое касается и семейной ипотеки под 6 % для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года", - ответила парламентарий.

По окончании мероприятия Наталья Назарова напомнила, что каждая программа льготного кредитования имеет ограничения по срокам.

"Программа под 12% действует до 1 июля 2022 года, семейная ипотека – до 2027 года, но при этом учитывается дата рождения детей, сельская – до 2025 года. Президент страны поставил перед всеми нами задачу проинформировать россиян о датах окончания программ, чтобы жители смогли своевременно планировать свои расходы в рамках семейного бюджета. В этом направлении мы искренне надеемся на помощь молодежных организаций", - сказал парламентарий.