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Политика

Правительство РФ поможет регионам в расселении ветхого и аварийного жилья

11 апреля 2022 12:33  [49] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ поможет регионам сохранить темпы расселения ветхого и аварийного жилья.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, благодаря чему уже сейчас регионы могут использовать средства федерального бюджета на расселение ветхого и аварийного жилья.

Согласно документу, регионы получили право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До сих пор они пользовались показателями 2019 года.

В настоящее время по поручению Президента РФ Владимир Путина формируется новая программа расселения, в рамках которой планируется расселять жильцов непригодного для проживания жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. На ближайшие два года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 45 млрд рублей.

Стоит отметить, что в России реализовывается комплекс мер, направленных на улучшение жилищных условий, в том числе принимаются меры и для поддержки строительной отрасли в целом. Государство поддержит компании, оказавшиеся в трудной ситуации из-за повышения цен на стройматериалы.

Ранее сообщалось, что только в Нижнем Новгороде на расселение аварийного фонда будет выделено более 340 млн рублей.

В перечень программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" было включено 192 жилых дома. С 2019 до 2023 года в Нижегородской области предусмотрено расселение 202,05 тысячи кв.м аварийного жилья. В результате 11,23 тысячи человек должны улучшить свои жилищные условия.

Напомним, что в целом в Нижегородской области на расселение граждан из аварийного жилья из бюджета региона дополнительно выделен 1,1 млрд рублей. На завершение строительства многоквартирного дома, расположенного в квартале улиц Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская, в 2022 году предложено направить 257,4 млн рублей, а на строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха" – 270 млн рублей.

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Теги:
Ветхий фонд Правительство РФ Строительство
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