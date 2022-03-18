Более 600 пар планируют заключить брак на пасхальной неделе в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 600 пар планируют заключить брак на пасхальной неделе в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе с 25 по 30 апреля сыграют свадьбу 620 пар, что в 2 раза больше, чем в 2021 году, когда брак заключили 290 пар.

В 2022 году Красная горка приходится на 1 мая и совпадает с нерабочим праздничным днем в России. Основные свадебные гуляния в регионе пройдут в среду, - 27 апреля. В этот день скрепить себя брачными узами планируют 200 пар влюбленных, 29 апреля - 210, а 30 апреля - 142 пары.

В один из этих дней в нижегородском Доме бракосочетания руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова поздравит молодоженов и лично вручит свидетельство о заключении брака.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%. Так, в прошлом году было заключено 18 787 браков.