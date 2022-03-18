Дома в четырех районах Нижнего Новгорода остались без света и отопления Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дома в четырех районах Нижнего Новгорода остались без света и отопления. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно информации, отключение электроснабжения затронет ряд домов в Автозаводском, Советском и Канавинском районах.

Так, с 09:00 до 17:00 в домах, расположенных по адресам: ул. Челюскинцев, 27, ул. Школьная, 34, ул. Малиновского, 2, ул. Ванеева, 116, ул. Менделеева, 15а, ул. Литературная, 6а, ул. Октябрьской революции, 45а, не будет электроэнергии.

Кроме этого, дом №18 по ул. Чаадаева (Московский район) останется без центрального отопления до 16:00.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.