Фото:
Дома в четырех районах Нижнего Новгорода остались без света и отопления. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Согласно информации, отключение электроснабжения затронет ряд домов в Автозаводском, Советском и Канавинском районах.
Так, с 09:00 до 17:00 в домах, расположенных по адресам: ул. Челюскинцев, 27, ул. Школьная, 34, ул. Малиновского, 2, ул. Ванеева, 116, ул. Менделеева, 15а, ул. Литературная, 6а, ул. Октябрьской революции, 45а, не будет электроэнергии.
Кроме этого, дом №18 по ул. Чаадаева (Московский район) останется без центрального отопления до 16:00.
Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+