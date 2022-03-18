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Общество

Праздничная подсветка Нижегородского кремля оценена более чем в 30 млн рублей

12 апреля 2022 10:36  [326] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Праздничная подсветка Нижегородского кремля оценена более чем в 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, создать архитектурный светодизайн на стенах и башнях Нижегородского кремля планируется на шести праздничных мероприятиях в 2022 году.

Так, по 1,8 млн рублей выделено на световой дизайн ко Дню Победы 9 мая, Дню России 12 июня, Дню памяти и скорби 22 июня и Дню народного единства 4 ноября.

Также 2,3 млн рублей будет направлено на оформление Кремля ко Дню города, а стоимость подсветки стен и башен к Новому году оценена в 20,9 млн рублей.

Для каждого из праздников будет разработан сценарий, визуальный контент и звуковой дизайн.

Ранее сообщалось, что светодинамическое оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено в 2,2 млн рублей.

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Теги:
Кремль Праздники
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