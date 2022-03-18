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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

12 апреля 2022 11:01  [64] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. Об этом сообщает пресс-служб банка.

Согласно информации, ВТБ с 12 апреля улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставки в среднем на 3 п.п. Минимальная ставка для клиентов составляет от 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка или в ВТБ Онлайн.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка, ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе банка. По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ сохранился на уровне 1,8 трлн рублей.

"В марте потребительское кредитование в России испытало серьезное замедление, ставки по новым кредитам вслед за ростом ключевой ставки Банка России сильно выросли и были значительно выше 20%, банки ужесточили свои риск-процедуры, а отдельные игроки на время даже отказались от выдачи кредитов наличными. ВТБ продолжал предоставлять этот продукт, при этом внимательно оценивая платежеспособность будущих заемщиков и стремясь не допустить их просрочки или закредитованности. Нам удалось решить эту задачу, чему способствовали и кредитные каникулы – заявки на отсрочку платежей по потребкредитам уже подали более двух с половиной тысяч наших клиентов", – отметил Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ.

По его словам, решение Банка России о снижении ключевой ставки стало драйвером улучшения ситуации на рынке. "Решение регулятора дает возможность банкам снова предлагать своим клиентам приемлемые условия кредитования. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли планировать свои расходы заранее, готовить решение своих финансовых задач на будущее, а также получать дополнительное финансирование на текущие проекты. Поэтому ВТБ оперативно принял решение пересмотреть ставки по кредитам наличными, снизив их в среднем на 3 п.п. сразу после объявления о снижении ключевой ставки в прошедшую пятницу. При этом с учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов", – добавил он.

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Теги:
Банки ВТБ
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