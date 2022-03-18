Поезд "Нижегородец" будет курсировать ежедневно с 20 апреля Общество

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фирменный поезд "Нижегородец" будет курсировать ежедневно с 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Согласно информации, поезд сообщением "Нижний Новгород - Москва" будет курсировать в ежедневном режиме в течение всего лета в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки.

Отмечается, что он будет отправляться из Нижнего Новгорода в 23:45 и прибывать в Москву в 06:35 на следующий день.

Из Москвы поезд будет отправляться ежедневно в 23:55 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 06:28.

Ранее сообщалось, что расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля. Изменения связаны с капитальным ремонтом путей на участке Ундол – Колокша во Владимирской области.