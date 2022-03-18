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Росреестр в марте поставил на кадастровый учёт 9 нижегородских новостроек

12 апреля 2022 14:26  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области за март 2022 года поставило на государственный кадастровый учёт 9 многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жилищная застройка осуществляется в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

Список новостроек, поставленных на учёт в марте:

- 18-этажный дом на 180 квартир, оснащённый инвалидным подъёмником, по адресу: Н. Новгород, ул.Родионова, д.202, корп.1.

- 11-этажный (в том числе 1 подземный) дом на 138 квартир, оснащённый двумя инвалидными платформами, по адресу: Н. Новгород, ул.Бориса Видяева, д.25.

- 8-этажный (в том числе 2 подземных) дом на 59 квартир, с подземной автостоянкой и общественными помещениями в цоколе, по адресу: Н. Новгород, ул.Ярославская, д.21.

- 10-этажный дом на 159 квартир по адресу: Н. Новгород, пр.Кораблестроителей, д.62.

- 10-этажный дом на 159 квартир, оснащённый 2 инвалидными подъёмниками, по адресу: Н. Новгород, пр.Кораблестроителей, д.62, корп.1.

- 20-этажный (в том числе 1 подземный) дом на 188 квартир с помещениями общественного назначения и библиотекой по адресу: Н. Новгород, ул.Цветочная, д.12, корп.3.

- 23-этажный дом на 248 квартир в ЖК "Анкудиновский парк" по адресу: Кстовский район, дер. Анкудиновка, ул.Русская, д.19.

- 6-этажный дом на 52 квартиры, оснащённый инвалидным подъёмником, по адресу: посёлок Новинки, ул.2-ая Дорожная, д.21.

- 5-этажный дом на 129 квартир по адресу: Богородск, ул.Ленина, д.2Д/3.

Напомним, что в Нижегородской области 423 га земли вовлечено в жилищное строительство. В соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га. 

Ранее сообщалось, что 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков.

СПРАВКА:

Государственный кадастровый учёт – это внесение сведений в специальный кадастр недвижимости обо всём недвижимом имуществе. Осуществление кадастрового учёта необходимо для оформления права собственности на объект недвижимости

При осуществлении государственного кадастрового учёта многоквартирного дома ведётся учёт в том числе всех расположенных в нём жилых и нежилых помещений, а также расположенных в таком многоквартирном доме машиномест.

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Теги:
Жилье Росреестр Строительство
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